Basta presunzione, Inzaghi pretende di rivedere lo spirito della sua Inter. Quella che l'anno scorso fu capace di dominare qualsiasi tipo di avversario e di andare a vincere ad Anfield. "Quella partita l’Inter la vinse con l’unico gol - bellissimo - di Lautaro Martinez nella scorsa Champions - ricorda Tuttosport -. Il Toro, con Lukaku fermo ai box, è la grande certezza dell’attacco nerazzurro, il giocatore a cui Inzaghi si affiderà non solo per scardinare la difesa, non sempre irreprensibile - va detto - del Bayern Monaco, ma anche per caricare il resto dei compagni, visto che Lautaro è fra i pochi giocatori dell’Inter che in questo avvio di stagione non ha mai fatto mancare il proprio impegno". L'Inter si aggrappa al suo numero 10 per superare la crisi.