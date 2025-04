Si chiama Sem Steijn, 23 anni, è capocannoniere dell’Eredivisie con 23 gol ed è l'ultima suggestione di mercato in casa Inter secondo Tuttosport. Detto che non si escludono partenze importanti in estate in caso di offerte allettanti (vedi Frattesi e Bisseck) non ci sarà comunque bisogno di cedere un big per acquistare. Ci sono 113,5 milioni già incassati dai premi Uefa e altri ancora ne arriveranno tra Barcellona, Mondiale per Club, più altri 4,6 ne sono arrivati dall'Uefa per la partecipazione agli impegni con le nazionali.

Dopo aver speso 14 milioni per Sucic, che potrebbe prendere il posto di Frattesi ma anche di Asllani come vice Calhanoglu, in Olanda si comincia appunto a parlare di un interessamento per Steijn. In tal senso Tuttosport riprende l'indiscrezione del De Telegraaf sulla situazione del centrocampista olandese, seguito anche da Feyenoord e Roma per sondare il terreno. Ha una clausola da 10 milioni di euro che fa gola.

Confermata anche l'intesa con Luis Henrique, ma non c'è quella con l'Olympique Marsiglia riguardo al valore del cartellino del brasiliano.