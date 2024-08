Il portiere resta una priorità di mercato per la Sampdoria. Ne scrive ancora oggi Tuttosport, secondo cui per i blucerchiati resta "calda" la pista che porta a Filip Stankovic, 22 anni, tornato all'Inter dopo il prestito proprio a Genova.

Il serbo piace a Pirlo, ma ci sono anche Venezia e Nantes, anche se finora queste due piste non hanno portato a qualcosa di concreto. I buoni rapporti tra le parti potrebbero fare la differenza. Si lavora ancora sulla base del prestito. L'alternativa è Chichizola, dal Parma.