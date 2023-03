Nonostante un cammino in campionato molto complicato, spezzato in postiivo dall'ultimo successo nello scontro diretto contro il Verona , Dejan Stankovic potrebbe restare alla guida della Sampdoria anche il prossimo anno. "Un allenatore che - a 44 anni - ha ancora ampi margini di miglioramento ma che di sicuro è riuscito, grazie al suo carisma, a entrare in sintonia con questo gruppo di giocatori", scrive Tuttosport .

"Lo spogliatoio e la squadra lo seguono in blocco salvo rarissime eccezioni (il caso Sabiri è abbastanza evidente) nonostante la situazione di oggettiva difficoltà del club - si legge -. L’esultanza al gol di Zanoli domenica è stata sentita e sincera da parte di tutti i giocatori. Tutti provano a remare dalla stessa parte. Al punto che il presidente Lanna sta già pensando – comunque vadano le cose – di confermare Stankovic in panchina anche per la prossima stagione. Per ora però ogni decisione è prematura perché la Sampdoria – oltre a salvarsi in campo – deve pensare soprattutto a salvarsi come società".