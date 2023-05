Sono rimbalzate nei giorni scorsi dalla Spagna le notizie riguardanti il futuro di Nacho Fernandez. Secondo Marca, come abbiamo riportato anche su FcInterNews.it, l'Inter si sarebbe messa in coda per il difensore che andrà a svincolarsi dal Real a fine anno. "Il centrale dovrebbe presto sciogliere le riserve ma il profilo - anche se un po’ stagionato - è di altissimo livello: in tal senso basta sfogliare il suo sconfinato palmares", si legge su Tuttosport.