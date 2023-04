Subito dopo aver conquistato il successo contro il Benfica c'è subito da pensare al Monza. Due gli infortunati che lavorano per recuperare. La convocazione di Skriniar per la gara col sabato resta difficile, ma Inzaghi spera di poter contare su Calhanoglu almeno per uno spicchio di gara, per poi averlo in forma più che accettabile nei quarti di Champions.