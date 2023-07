Con la partenza di André Onana in direzione Manchester United, la prima urgenza sul mercato per l'Inter è diventata quella di acquistare un portiere. Come scrive oggi Tuttosport quella di ieri è stata una giornata di "lenti passi avanti" anche sul fronte Sommer. L'estremo difensore non ha partecipato all'amichevole contro il Rottach-Egern. In Baviera guadagna 5 milioni netti, i nerazzurri puntano a qualcosa in meno con un contratto di due anni più uno.

Sia Inter che Bayern vorrebbero definire il tutto entro il weekend, i nerazzurri senza arrivare agli 8 milioni di clausola ma strappando una cifra di 6-6,5 più bonus in due rate. Servirà invece più tempo per convincere lo Shakhtar su Trubin. L'Inter non vuole andare oltre i 12 milioni, 15 coi bonus. Gli ucraini ne chiedono oltre 30.