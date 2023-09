"Quale miglior ricetta per dimenticare un errore, per di più decisivo? Giocare subito". Ed è il caso di Yann Sommer, che dopo la brutta partita, di cui è stato protagonista senza dubbio in negativo contro il Sassuolo, è chiamato a cancellare tutto e ripartire, in una partita che, senza ko con i neroverdi, avrebbe probabilmente visto tra i pali Emil Audero. Idea che come spiega Tuttosport balenava in testa ad Inzaghi già da prima della trasferta ad Empoli e finita con l'essere messa da parte.

A Salerno lo svizzero, lì "dove il suo predecessore, Onana, commise uno degli errori più grossolani della sua esperienza all'Inter", avrà "l'occasione di far vedere di che pasta è fatto e che quanto accaduto sul tiro di Bajrami sia stato solo un episodio. Un passo falso, il primo, arrivato dopo prestazioni comunque degne di nota con ben quattro clean-sheets nelle prime cinque giornate di A (con buone parate con Cagliari ed Empoli) e un paio di interventi miracolosi a San Sebastian, fondamentali per mantenere la squadra in partita, prima del pari di Lautaro Martinez nei minuti finali". Avrà dunque questa sera la possibilità di cancellare quanto accaduto a San Siro mercoledì, oltre che i fantasmi della (partitaccia e non solo) della scorsa stagione.