Il mercato dell' Inter per la stagione 2023/24 sembra fortemente concentrato sulla difesa. Skriniar tratta il rinnovo, ma in scadenza c sono anche De Vrij e D'Ambrosio , Acerbi andrebbe riscattato dalla Lazio e Darmian dovrebbe restare con un prolungamento biennale.

"Anche per questo motivo, l’Inter ha iniziato a scandagliare il mercato degli svincolati individuando - in base a chi uscirà - un paio di possibili alternative", scrive oggi Tuttosport. La prima è Chris Smalling, che è stato offerto e piace per carisma e adattabilità nel ruolo. Se invece non rinnoverà D'Ambrosio piace come sostituto Koffi Djidji, assistito da Paolo Busardò, che come sottolinea il quotidiano ha lavorato molto con i nerazzurri negli ultimi tempi.