Il "Forza Inter" pubblicato nelle ultime ore da Milan Skriniar è bastato a scaldare i tifosi, preoccupati per il lungo trascinarsi dalla trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2023. È quanto sostiene l'edizione odierna di Tuttosport , che poi fa il punto sulla situazione sottolineando che il post social rappresenta sicuramente un segnale di attaccamento alla causa.

Sul prolungamento, però, al momento tutto tace. "Le parti si sono date come dead line metà gennaio ma, più probabilmente la campanella suonerà dopo la Supercoppa anche per ragioni di opportunità (ovvero la volontà di non turbare l’avvicinamento al derby che mette in palio il primo trofeo stagionale) - si legge -. Certo è che nessuno immaginava, alla luce dell’ottimismo marottiano (l’ad era davvero convinto di chiudere la partita entro Atalanta-Inter del 13 novembre) che la questione diventasse un tormentone. L’Inter non intende modificare l’offerta fatta - pari a 6 milioni più bonus - e negli ultimi giorni ha tenuto bassissimo profilo sull’argomento nonostante i colloqui con la controparte siano continui".

I 9 milioni messi sul piatto in estate dal Paris Saint-Germain spingerebbero invece il giocatore a chiedere un ulteriore sforzo: secondo TS a 7 milioni potrebbe arrivare il sì. In casa Inter filtra il solito ottimismo per la fumata bianca.