Il rinnovo di Milan Skriniar sembra sempre più vicino. Ne scrive oggi Tuttosport, secondo cui i contatti tra le parti sono continui "per mettere a punto i contorni dell’incontro che dovrebbe sancire la firma".

Resta il condizionale, serve un ultimo sforzo da parte del club per chiudere lo spazio tra i 6 milioni più bonus offerti e i 7 richiesti. Non ci saranno clausole rescissorie e nemmeno garanzie sulla fascia da capitano, anche se (precisa il quotidiano) "presto gli finirà ben stretta intorno all’avambraccio come peraltro già accaduto in assenza di Brozovic".