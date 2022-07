La pagina di Tuttosport dedicata all' Inter si concentra in particolar modo sulla situazione di Milan Skriniar . La possibilità per la dirigenza è tenere o non tenere lo slovacco. "Sfumato il brasiliano, l’equazione quasi naturale è che Skriniar rimanga a Milano. Di certo è quello che chiedono i tifosi a gran voce", come dimostra lo striscione esposto ieri dalla Curva Nord sotto la sede.

Agli ultras non è stato garantito che il giocatore resterà, ma ad oggi l'idea sembra quella "perché vendere Skriniar creerebbe un buco enorme nell’organico di Inzaghi e sul mercato non ci sarebbe più il suo sostituto ideale". Le probabilità scenderebbero nel caso in cui dovesse arrivare la classica offerta irrinunciabile, di quelle che partono da almeno 70 milioni, ma ad oggi il PSG non ha rilanciato e sta per chiudere per Mukiele del Lipsia, mentre Kimpembe potrebbe non muoversi.

Un altro fattore che può fare la differenza è quello delle tempistiche: se l'offerta desiderata dovesse arrivare entro il primo agosto ci sarebbe un mese per compare il sostituto, al 20 agosto sarebbe invece complicato fare lo stesso. In cima ai desiderata resta sempre Milenkovic, ma anche su di lui c'è la Juve. Le alternative sono Akanji, Savic, Demiral e Djimsiti.