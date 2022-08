La situazione di Milan Skriniar è ancora in bilico. Come spiega oggi Tuttosport, dallo scorso 8 luglio in poi il Paris Saint-Germain non ha fatto altre offerte per il difensore, ma in Francia sono certi che si farà nuovamente avanti, pur senza alzare di molto l'offerta e sicuramente non arrivando ai 70 milioni richiesti. Potrebbe arrivarci il Chelsea se non riuscirà a prendere Fofana dal Leicester, per il quale si tratta oltre gli 80 milioni di euro.