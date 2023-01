Ultime ore di calciomercato invernale, con Milan Skriniar sotto i rifilettori. La finestra chiude domani alle 20, ma considerato che serve un sostituto, già oggi è tardi per pensare di confezionare l'addio, come scrive Tuttosport. L'Inter chiede sempre 20 milioni di euro per far partire lo slovacco, "è possibile che alla fine il club nerazzurro possa accettare anche una proposta inferiore, ma è diffiicle ipotizzare che arrivi un ok a meno di 15", riporta il quotidiano.