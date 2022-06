Il Paris Saint-Germain fa sul serio per Milan Skriniar: anche Tuttosport evidenzia come il club transalpino abbia la forte intenzione di puntare sul difensore slovacco dell'Inter e sia pronto a mettere sul tavolo un ingaggio di quelli pesanti. Si parla di sei milioni a stagione, il doppio di quanto percepito in nerazzurro. Nonostante Skriniar abbia più volte ribadito la volontà di rimanere a Milano, la spada di Damocle dell'attivo da sessanta milioni da realizzare mette tutto in bilico, vista la necessità di far partire un big della rosa. I primi abboccamenti tra club hanno avuto comunque un esito decisamente negativo, viste le richieste dell'Inter ritenute eccessive dal PSG dovute anche al fatto che una percentuale dell'incasso andrà riconosciuta alla Sampdoria. L'Inter, per non farsi trovare scoperta, ha già avviato i contatti con la Fiorentina per Nikola Milenkovic e bloccato Gleison Bremer del Torino, visto però come sostituto di Stefan de Vrij.