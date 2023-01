Saranno applausi per tutti al Meazza stasera, tranne per uno. Milan Skriniar prenderà fischi dal popolo nerazzurro, secondo quanto prevede Tuttosport . Per gli altri no, perché c'è da festeggiare la Supercoppa e dare il giusto tributo ai giocatori. Ma ci sarà un'eccezione e sarà quello dello slovacco. "Siamo alle porte dell’ultima settimana di mercato e tutto fa pensare che quella con l’Empoli possa essere l’ultima partita a San Siro di Skriniar - riporta il quotidiano -. Molto dipenderà dalle intenzioni del Paris-Saint Germain ma la sensazione, pure a latitudini nerazzurre, è che presto arriverà l’offerta per prendere subito Skriniar anche alla luce della partitissima a cui è attesa la squadra di Christophe Galtier contro il Bayern Monaco in Champions".

La "quota del sì", come la definisce sempre il quotidiano è 20 milioni di euro, quelli che l'Inter sborsò per Eriksen in una situazione simile. Andrà anche trovato un sostituto, il primo della lista è Tiago Djalò del Lille, "giocatore che Piero Ausilio segue dall’estate e che, per caratteristiche (età e ingaggio) risponde perfettamente a quanto ha in mente il ds per l’Inter che verrà". In alternativa occhi anche su Trevoh Chalobah, "che potrebbe entrare in una maxi-trattativa con il Chelsea che coinvolgerebbe pure Denzel Dumfries", più indietro Becao dell'Udinese e Soyuncu del Leicester.

Nonostante la situazione, Inzaghi spera ancora di trattenere Skriniar fino a fine stagione per inseguire gli obiettivi prefissati.