"Milan Skriniar - a meno di ribaltoni degli ultimi giorni di mercato – resterà all’Inter" si legge nel trafiletto laterale dedicato al tormentone dell'Inter delle ultime settimane dove si legge come aggiunta, amara oseremmo dire, "e vivrà così quelli che presumibilmente saranno gli ultimi cinque mesi da calciatore nerazzurro". Al netto delle voci a proposito di un'offerta del PSG per portarlo all'ombra della Torre Eiffel già subito, Christophe Galtier esclude un innesto in difesa in questa sessione di mercato.