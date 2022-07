L'Inter è sempre in vantaggio sulla concorrenza per Gleison Bremer , complice l'incontro con il Torino di giovedì sera e l'imminente assalto del PSG per Milan Skriniar . Il summit di ieri sera tra nerazzurri e parigini viene confermato oggi anche da Tuttosport , con una chiusura che secondo il quotidiano sembra ormai dietro l'angolo.

"Ieri sera i dirigenti del club francese sono arrivati a Milano per tornare a trattare Scamacca col Sassuolo e appunto Skriniar con l'Inter e c'è stato un incontro a cena con i dirigenti nerazzurri e la trattativa è proseguita durante la notte - scrive TS -. Il Psg si era spinto finora a 60 milioni più contropartite, l'Inter era ferma a quota 80 con la possibilità di accettare a 70 più bonus. Il difensore slovacco domani è atteso in ritiro ad Appiano, ma è possibile a questo punto che Inter e Psg trovino la quadra già entro la fine della settimana. A quel punto, l'Inter avrebbe ancor di più la forza per tornare dal Torino dopo il summit di giovedì sera e chiudere l'operazione Bremer", che il club nerazzurro vorrebbe strappare con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Da non escludere l'inserimento nella trattativa di Cesare Casadei, anche in Viale della Liberazione vorrebbero trattenere il controllo del centrocampista.

Conferme anche sul fatto che gli agenti del 23enne centrale francese Dan-Axel Zagadou abbiano offerto il ragazzo al club nerazzurro nel blitz di ieri in sede.