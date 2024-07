L'Al Ittihad ha messo nel mirino Stefan de Vrij. Secondo l'edizione odierna di Tuttosport l'Inter lo valuta intorno ai 15 milioni e, in caso di partenza dell'olandese, il sostituto è già stato individuato: si tratta di Jaka Bijol dell'Udinese, che costa circa 15 milioni. Più caro invece un profilo come Kevin Danso, 25enne nazionale austriaco del Lens, valutato non meno di 35 milioni. Piccoli aggiornamenti sul mercato in uscita: il quotidiano torinese ribadisce che su su Correa ci sono River Plate e Aek Atene. In caso di cessione dell'argentino e di Arnautovic, ecco che l'Inter potrebbe tentare di piazzare eventualmente il colpo Gudmundsson.