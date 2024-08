Prosegue la trattativa per portare Martin Satriano al Brest. Il giocatore si è presentato in sede all'Inter ieri con i suoi procuratori per incontrare Ausilio e Baccin, che hanno già l'accordo coi francesi per 6 milioni più bonus e non hanno fatto i salti di gioia nel vedere che il calciatore nicchia davanti al trasferimento in Francia.

Non si sa, si legge da Tuttosport, se il "no" al Brest è definitivo o se c'è ancora margine per smuovere l'uruguaiano, che vorrebbe giocare nella Liga e che per questo sei mesi fa ha cambiato agente.