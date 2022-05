Inter-Sampdoria sarà molto probabilmente l'ultima gara con i nerazzurri per Arturo Vidal e Alexis Sanchez. "L’Inter eserciterà l’opzione di rescissione unilaterale e con quattro milioni di euro di buonuscita saluterà Re Artù", riporta Tuttosport. Lo stesso dovrebbe accadere con l'attaccante. "Qualora il Barcellona volesse riprendere il numero 7 ex Udinese, potrebbe probabilmente farlo senza pagare un euro di cartellino. Ma se ciò non dovesse accadere, è più che probabile che Beppe Marotta e Piero Ausilio, liquidino, con un indennizzo pari a quello di Vidal, l’estrosa punta".