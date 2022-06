Settimana caldissima per l'Inter e per il suo ad Beppe Marotta. Non solo per le trattative legate a Romelu Lukaku in entrata e Milan Skriniar in uscita, ma anche per altre operazioni e formalità burocratiche, come ad esempio le visite di Raoul Bellanova e Kristjan Asllani. Come ricorda Tuttosport, ci sarà anche da definire il futuro dei due giocatori cileni, Arturo Vidal e Alexis Sanchez. Per questo motivo, è atteso a Milano l'agente Fernando Felicevich. Per il centrocampista, inseguito da diversi club specie oltre l'Atlantico, l'Inter verserà 4 milioni a titolo di buonuscita; più intricata la questione intorno al Tocopillano, che non gradisce le poche offerte arrivate sin qui e bisognerà trovare la cifra giusta per liquidarlo.