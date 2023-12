Alexis Sanchez non lascerà l'Inter. L'attaccante cileno, come scrive Tuttosport, non ha intenzione di lasciare Milano a metà stagione. Questo significa che almeno per ora non si andrà sul mercato invernale per un attaccante.

Sanchez ha così respinto le voci sull'interessamento dell’Al-Ittihad di Marcelo Gallardo e l’Al-Ettifaq di Steven Gerrard. Vuole chiudere l'esperienza europea e prepararsi alla Copa America 2024, prima di passare eventualmente ad altri lidi. E' convinto di poter ancora essere utile alla causa interista e vuole determinare in Serie A, magari vincendo un trofeo. E in casa Inter ritengono che Sanchez possa ancora essere il giocatore in grado di inventarsi la giocata vincente in un momento, aggiungendo carisma e mentalità allo spogliatoio.