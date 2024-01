La Supercoppa Italiana rischia di diventare un bivio per la stagione di Alexis Sanchez. Impiegato per 473 minuti in 14 presenze con 2 soli gol all'attivo entrambi in Champions League, il cileno veniva da una stagione in cui un anno fa a questo punto aveva già collezionato 22 presenze di cui 20 da titolare con 1.666 minuti giocati e 9 reti, come sottolinea Tuttosport.

Non può quindi essere felice dell'impiego, ma a dicembre ha respinto le proposte dall'Arabia Saudita per giocarsi le sue chance e magari aggiungere trofei in bacheca. Quanto accadrà a Riad potrebbe incidere sul suo futuro a breve termine. L'Inter non vuole intervenire in attacco a gennaio, ma in estate prenderà Taremi che occuperà proprio la casella lasciata libera dal cileno in scadenza., Sanchez potrebbe però decidere di salutare in anticipo, visto lo scarso impiego, e allora l'Inter dovrebbe andare incontro a una difficile ricerca. La prima ipotesi porterebbe al ritorno da Monza di Carboni.