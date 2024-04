Una volta terminata la stagione, sarà concluso anche il contratto che lega l'Inter ad Alexis Sanchez. Il cileno ha firmato per un solo anno l'estate scorsa e quindi sarà libero, a meno di un prolungamento coi nerazzurri che non è alle viste. Secondo Tuttosport, una certezza c'è: l'attaccante sarà svincolato e a giugno deciderà il da farsi. I tifosi dell'Udinese, dopo l'ultima trasferta dei nerazzurri in Friuli, gli hanno chiesto di chiudere la carriera in bianconero: come scrive il quotidiano, ora la palla passa ai Pozzo.