San Siro resta il Piano A di Inter e Milan. I due club, conferma oggi Tuttosport, presenteranno a stretto giro di posta il nuovo piano economico e finanziario a Comune di Milano, probabilmente entro febbraio. In questo modo "si accorcerebbero i tempi legati alla fase istruttoria e diventerebbe più realistica l'ipotesi di concludere entro l'estate la compravendita dell'area ove sorge l'attuale Giuseppe Meazza", si legge. Il prezzo fissato dall'Agenzia delle Entrate è di 197 milioni di euro, in uno spazio di circa 280 mila metri quadrati complessivi nel quale Inter e Milan potranno mettere in piedi il nuovo stadio ma anche uffici, hotel, spazi commerciali, strutture sportive e musei.

A facilitare il buon esito del progetto c'è la grande sintonia fra le due proprietà americane, Oaktree per l’Inter e RedBird per il Milan: i nerazzurri dovranno decidere entro il 31 gennaio, data che coincide con la scadenza dell'esclusiva sull’area Cabassi di Rozzano.