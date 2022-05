Arrivano novità per quel che riguarda il futuro di San Siro. "Oggi pomeriggio la commissione Bilancio e Patrimonio Immobiliare di Palazzo Marino analizzerà la delibera della sezione lombarda della Corte dei Conti del 9 maggio scorso, che ha evidenziato qualche criticità nel periodo 2010-20 della convenzione per la gestione del ‘Meazza’ firmata dal Comune con i club - scrive Tuttosport -. L’accordo prevede che i club versino 9,3 milioni di canone annuo al proprietario pubblico. Da questa cifra possono essere scomputate le somme per i lavori di miglioramento. La Corte dei Conti ha trovato nei conteggi uno scostamento di 10 milioni, che Palazzo Marino potrebbe chiedere ai club. Decideranno oggi i componenti della commissione".