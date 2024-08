Sarà inaugurato in occasione di Inter-Atalanta lo Sports Pub San Siro-Bordocampo, un pub all'interno del Meazza che permetterà di seguire in tv anche la partita della propria squadra del cuore in trasferta, quando non ci sarà sovrapposizione di impegni con l'altra milanese.

Nel corso dell'estate, nel frattempo, sono state fatte diverse migliorie: due nuovi maxi-schermi sulle torri del settore arancio, duemila nuovi seggiolini nella tribuna rossa e arancio, il rifacimento dei corridoi e delle scale che portano dal garage agli spogliatoi. Così tanti rifacimenti non si vedevano dalla finale di Champions del 2016.

Va sottolineato che lo stadio va vesro una possibile finale di Champions League del 2027, la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, più avanti ancora gli Europei 2032. Va ricordato che a breve Inter e Milan dovrebbero pronunciarsi sul progetto di WeBuild per la ristrutturazione dell'impianto, anche se i due club ribadiscono di voler proseguire anche nei progetti autonomi a Rozzano e San Donato.