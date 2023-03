Anche secondo Tuttosport è Gianluca Andrissi il favorito per sostituire Roberto Samaden alla guida del Settore giovanile dell'Inter. Per il 59enne milanese si tratterebbe di un ritorno in nerazzurro, visto che nel suo curriculum vanta ben 18 anni da allenatore delle formazioni giovanili, fra il 1988 e il 2006 (dai Pulcini agli Allievi). Andrissi, inoltre, spiega il quotidiano torinese, ha sempre avuto un ottimo rapporto col ds Piero Ausilio che "infatti già nell’estate 2021 l’ha richiamato a Milano per seguire i calciatori usciti dal vivaio e mandati a farsi le ossa in prestito".

Andrissi raccoglierebbe, nel caso, un'eredità pesantissima da quello che è stato capo del vivaio per ben 13 anni, periodo in cui ha conquistato 16 scudetti, diventando il dirigente più vincente della storia del calcio italiano a livello giovanile. Un lavoro egregio che ha permesso alla società di avere a disposizione giocatori pronti per la prima squadra o utili per generare delle plusvalenze. "Gli ultimi due gioielli, titolari nella squadra campione d’Italia di Chivu, sono stati Casadei, ceduto la scorsa estate al Chelsea per 15 milioni più 5 di bonus, e Fabbian, mandato in prestito alla Reggina e oggi fra i migliori centrocampisti della Serie B, candidato anche a tornare la prossima stagione per prendere il posto in rosa di Gagliardini", si legge