La posizione di rilievo nel girone di Champions League, con la qualificazione agli ottavi già in tasca, consente a Simone Inzaghi di gestire il periodo del calendario molto complicato. Tre trasferte con Juventus, Napoli e Lazio, anche se dopo i partenopei ci sarà un turno casalingo con l'Udinese, più il Benfica sempre fuori casa e la Real Sociedad a San Siro il 12 dicembre.

Un ko domani a Lisbona, come spiega Tuttosport, non sarebbe salutare ma è anche vero che dopo Napoli ci sarà una settimana per lavorare e che alla terza trasferta "terribile" di Roma l'emergenza dovrebbe essere terminata coi rientri di Bastoni e forse anche di Pavard.

Intanto domani potrebbe già tornare Sanchez. Nella rifinitura di oggi si capirà se potrà essere convocato, dopo il personalizzato di ieri. Al Da Luz sarà un'Inter molto diversa da quella dello Stadium: dentro Bisseck con Darmian che avanza come quinto al posto di Dumfries, Dimarco potrebbe giocare in difesa al posto di Acerbi, il solo De Vrij verrebbe confermato.

Almeno due tra gli interni di centrocampo riposeranno per fare spazio a Frattesi e Asllani, forse ci sarà anche Klaassen per Mkhitaryan. A sinistra giocherà Carlos Augusto, mentre davanti dipende da Sanchez. Per ora il quotidiano dà come coppia titolare in Portogallo quella formata da Lautaro e Arnautovic. In porta potrebbe esserci Audero.