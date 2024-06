Tuttosport torna oggi sulla questione dello stadio in casa Inter e Milan. In particolare per quel che riguarda la situazione dei rossoneri, ieri la Regione Lombardia ha approvato la delibera per l'adesione all'Accordo di Programma, promosso dal Comune di San Donato Milanese e a cui ha già aderito il Gruppo Ferrovie dello Stato.

Sul fronte San Siro, invece, il Milan sta approfondendo il progetto presentato venerdì scorso da WeBuild. Lo stesso stanno facendo i dirigenti dell'Inter prima di dare una risposta.