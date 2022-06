Spunta un nome nuovo per la difesa dell'Inter. In realtà è un profilo che già era entrato tempo fa nei radar nerazzurri. Si tratta di Thilo Kehrer, difensore centrale del Paris Saint Germain con il contratto in scadenza tra un anno e che non trova spazio a Parigi. Piaceva molto ai nerazzurri quando era nel settore giovanile dello Schalke 04, quattro anni fa. "Al momento - si legge su Tuttosport - questo nome viene considerato un’ipotesi dal club nerazzurro, che sta seguendo da mesi Bremer e ora ha stretto con Milenkovic per farsi trovare pronto in caso di partenza di Skriniar (il serbo è valutato dalla Fiorentina 15 milioni: nel caso in cui nella trattativa entrasse Pinamonti, il conguaglio sarebbe a favore dell’Inter). Ma su Bremer è fortissima la concorrenza di molte grandi europee, da ultimo il solito Tottenham di Conte e Paratici , che potrebbe far vacillare l’arma in mano all’Inter, cioè l’accordo tra il centrale granata e la dirigenza nerazzurra".