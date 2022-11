La notizia più bella che l'Inter si porta via da Monaco di Baviera, secondo Tuttosport, è racchiusa nelle parole pronunciate nel pre-partita da Beppe Marotta che, per la prima volta, si è fortemente sbilanciato sull’ormai prossimo rinnovo di Milan Skriniar: "Il suo valore è superlativo sia in campo che fuori, sono molto ottimista per una conclusione della negoziazione entro il 13 novembre. Ci sono presupposti positivi per dire questo". I colleghi del quotidiano torinese definiscono questa dichiarazione un’apertura netta, considerata la proverbiale prudenza dell'ad nerazzurro.