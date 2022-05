Secondo quanto riportato da Tuttosport la dirigenza nerazzurra ha offerto un biennale da 4,5 milioni bonus inclusi, leggermente inferiore rispetto a quello attuale, a fronte di una richiesta di un biennale, con opzione per il terzo anno, ma a 6 milioni. L'Inter è convinta che Perisic non abbia in mano altre offerte importanti e che il contesto nerazzurro sia ad oggi perfetto per lui in quanto competitivo in Italia e in Europa.

Difficile ipotizzare un rilancio che si discosti troppo dall'offerta sul tavolo, anche perché Perisic ha superato il traguardo dei 33 anni. Un sacrificio meglio farlo per Dybala che di anni ne ha 29 e ha una prospettiva di carriera più lunga.