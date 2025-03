C'è massima sintonia tra Simone Inzaghi e l'Inter ed è volontà della società nerazzurra prolungare il contratto. Ne scrive oggi Tuttosport, secondo cui in viale della Liberazione, nonostante il gradimento della Premier League per il tecnico, non c'è alcuna fretta. Lo ha detto anche Beppe Marotta, pur non ignorando che questa estate potrebbe essere diversa da quella passata.

C'è infatti di mezzo il Mondiale per club che renderà più faticosa la transizione da un'annata all'altra, ma c'è pure una proprietà come quella di Oaktree che ha dato direttive per svecchiare la rosa. Le rivoluzioni sono comunque escluse.