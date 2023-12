L'Inter troverà oggi sulla propria strada Mateo Retegui. L'attaccante torna a disposizione di Gilardino dopo l'ultimo infortunio e sfida i nerazzurri ai quali è stato ripetutamente accostato in passato, come ricorda oggi Tuttosport. L'Inter ha fatto altre scelte e l'italo-argentino è finito in rossoblu.

Ora l'attaccante è a secco da fine settembre, quando segnò contro la Roma. Tre gol in campionato, dove era partito molto bene, poi una serie di infortuni e ora il ritorno dopo due allenamenti in gruppo. Gilardino potrebbe comunque schierarlo dall'inizio.