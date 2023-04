Tuttosport riprende oggi la notizia lanciata ieri da Bloomberg riguardo al possibile interesse di Andrea Radrizzani per l'Inter. Secondo quanto trapelato già nella giornata di ieri, "la cessione del Leeds possibile soprattutto in caso di retrocessione in Championship sarebbe proprio il passo necessario per permettere poi alla Aser Ventures, azienda di proprietà di Radrizzani di valutare insieme ad altri investitori un’offerta da presentare a Zhang".