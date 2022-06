Il valzer europeo delle punte non è ancora cominciato davvero e questo rallenta anche la comprensione degli scenari futuri per giocatori come Lautaro Martinez. Come spiega Tuttosport, il domino potrebbe cominciare con Lewandowski dal Bayern al Barcellona, ma i blaugrana devono vendere. Dovesse filare tutto liscio, i tedeschi potrebbero lanciarsi su Lukaku (che preferisce l'Inter), mentre resta da capire cosa farà il Real dopo il "no" incassato da Mbappé. Per i nerazzurri c'è sempre aperto il discorso Dybala.