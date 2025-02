Solo la Champions League sembra smuovere la vera Inter. In campionato, i big match hanno portato in dote ai nerazzurri sei punti nelle sei gare fin qui disputate contro Napoli, Atalanta, Juventus e Milan, di cui tre ad agosto contro i bergamaschi col mercato ancora aperto. Il dato viene sottolineato in un'analisi proposta da Tuttosport, in cui emergono alcuni difetti: mancanza di "faccia cattiva", quella vista un anno fa; un canovaccio ormai molto ben conosciuto dagli allenatori avversari, che hanno preso le contromisure.

Una forza propulsiva che sembra essersi spenta, anche se funziona ancora in Europa, dove la squadra ha un livello di attenzione più alto. Punta sulla Champions, però, è affascinante quanto rischioso. Già la Supercoppa Italiana è sfumata, mentre il quarto di finale contro la Lazio è a pochi giorni da Napoli-Inter. E i partenopei non hanno coppe a cui dover pensare. A febbraio un caso più unico che raro, si legge ancora, per una squadra che lotta per lo scudetto.