Altro no di Zhang , ma stavolta è un no che fa felici i tifosi dell'Inter. Secondo Tuttosport , il numero uno nerazzurro ha rispedito al mittente l'ultima offerta del PSG per Milan Skriniar , con i parigini arrivati a toccare quota 65 milioni . Niente da fare: lo slovacco non si muove più.

"In tal senso va sottolineato come sul centrale il PSG si sia mosso in modo alquanto maldestro, giocando sul fatto che questi avesse il contratto in scadenza nel 2023. Un calcolo che però non ha considerato la volontà del giocatore che a Milano sta benone e avrebbe traslocato solo in nome della Ragion di Stato", evidenzia TS. E adesso sotto con il rinnovo.