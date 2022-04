Non si potrà, inoltre, prestare a un terzo club un giocatore già in prestito. I più non si potranno avere più di tre giocatori in prestito alla stessa società e (dalla stagione 2024-25) non potranno essere più di sei in rosa e altri sei prestati ad altri club. Saranno invece otto e otto nella prossima annata, sette e sette in quella successiva. Le eccezioni varranno per chi ha 21 anni o meno purché formati nel club che li cede in prestito.

La Fifa ha garantito un periodo di tre anni alle Federazioni per adeguarsi alle regole.