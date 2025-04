Non fanno sorridere i precedenti tra Inter e Bayern Monaco a San Siro, come ricorda oggi Tuttosport: in quattro gare i bavaresi hanno sempre vinto. Successivamente all'ultimo incrocio, lo 0-2 del 7 settembre 2022 (c'era già Inzaghi), i nerazzurri hanno però infilato 14 partite in casa in Europa vincendone 12 e pareggiandone 2, subendo solo 5 reti di cui 3 dal Benfica con la qualificazione ai quarti già in tasca nel '22-'23.

Nel pezzo oggi sul quotidiano si sottolinea anche come, nei grandi appuntamenti, la squadra non ha mai tradito sotto il profilo della prestazione, nemmeno quando perse 2-0 col Liverpool al primo anno del tecnico, tanto che al ritorno vinse 1-0 ad Anfield. Con l'1-2 dell'andata, in più, l'Inter potrà impostare la gara che predilige, restando coperta e ripartendo, come ha fatto già a Monaco di Baviera.

Sotto il piano economico, passare il turno vorrebbe dire aggiungere una quindicina di milioni di euro ai premi già incassati (circa 98,5 milioni già nelle casse).