"Arriva Mourinho e risuona il... rumore dei nemici in casa Inter". È l'incipit del pezzo con cui Tuttosport analizza oggi le ultime polemiche generate per la designazione dell'arbitro Sozza in Inter-Roma. "La sensazione che pervade la dirigenza e lo staff nerazzurro, ma anche il presidente Steven Zhang poco avvezzo ai veleni italiani, è quella dell’accerchiamento - scrive TS -. Ogni episodio controverso, sia nelle partite in cui l’Inter è in campo o quelli che succedono nelle gare in cui giocano le concorrenti per lo scudetto, è motivo di polemiche e contestazioni dirette da parte dei tifosi e indirette da parte dei protagonisti. Essere tornati a competere su tutti i fronti, ha avuto come risultato quello di far diventare l’Inter il bersaglio di molti e gli episodi contestati delle ultime partite non hanno fatto altro che aumentare... il rumore".