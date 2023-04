Mauricio Pochettino tornerà ad allenare in Premier League, da nuovo tecnico del Chelsea. Secondo Tuttosport, era il primo nella lista della dirigenza nerazzurra per l'eventuale sostituzione di Simone Inzaghi. Definito come buon amico di Zanetti e da sempre pallino di Ausilio, invita (guardando al profilo) a riflettere su come non sia stato abbandonato il sogno della seconda stella e su quale sia il tipo di tecnico che si sta cercando se mai dovesse servire un nuovo allenatore.

"Pochettino risponde all’identikit dell’hombre vertical che, anche se non ha mai frequentato il nostro calcio, avrebbe avuto nel dna ciò che sarebbe servito per fare bene - si legge -. Adesso, invece, sarà un interlocutore dell’Inter sul mercato: il Chelsea vuole Onana, deve capire che fare di Lukaku e valuta se affondare su Dumfries. E chissà che tra i tanti giocatori in sovrannumero dei Blues - destinati a non giocare in Europa nella stagione che verrà - possa esserci pure qualcuno utile per l’Inter".