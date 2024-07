L'Inter continua a lavorare per un difensore e secondo Tuttosport ormai la rosa di nomi si sarebbe ristretta a tre elementi. Inzaghi e i dirigenti avrebbero puntato su Hermoso, ma per Oaktree l'investimento da 5 milioni per tre stagioni è troppo alto per un 29enne. Resta invece viva l'opzione Ricardo Rodriguez, che si accontenterebbe di un annuale con un ingaggio più basso.

Ultimo ma non ultimo Lorenzo Pirola, 22 anni e un passato nel vivaio, ma non è detto che i campani diano l'ok a un prestito con diritto di riscatto come vorrebbero i nerazzurri.