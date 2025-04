Non c'è soltanto il Torino su Francesco Pio Esposito. L'attaccante in prestito allo Spezia è molto corteggiato, secondo Tuttosport domenica al Martelli di Mantova c'erano anche gli osservatori del Bologna, che hanno portato a casa l'ennesimo parere positivo per il ragazzo.

I felsinei lavoreranno per portarlo in città, ma il Torino c'è. Esposito ha appena firmato il rinnovo fino al 2030 con l'Inter, che deve decidere ancora se portarlo al Mondiale per club o lasciarlo all'Under 21 per gli Europei, con quest'ultima che sembrerebbe l'ipotesi più naturale. Vagnati lo ha già chiesto all'Inter per il Torino, ma il Bologna non mollerà. Sa di doversi sedere al tavolo con l'Inter sia per Giovanni Fabbian che per un interesse mai sopito per Ndoye.