Sospiro di sollievo per Simone Inzaghi. Secondo quanto riportato da Tuttosport, non preoccupano le condizioni di Denzel Dumfries: l'olandese è uscito per un pestone, per lui possibile turno di riposo contro il Bayern Monaco. Nessun problema neppure per Dzeko che ha messo il ghiaccio dopo essere uscito dal campo: entrambi avranno tutto il tempo per essere al 100% con la Juve.