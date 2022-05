Il futuro di Ivan Perisic è ormai svelato ed è ormai fatto noto. Nel domani dell'esterno nerazzurro ci sono più di un pezzo di passato: Antonio Conte da un lato e la Premier, suo grande desiderio da sempre. Due elementi che hanno fatto da combo decisiva nella scelta del Terribile che ieri ha chiamato Inzaghi per comunicare la sua decisione. Il Tottenham ha "ufficializzato" la cosa all'Inter e la trattativa tra Spurs e l'esterno di Spalato entra adesso nel vivo anche se l'accordo pare essersi già trovato al punto che il giocatore "è atteso a Londra per visite e firma di un biennale a 6 milioni a stagione, ovvero quanto chiedeva". Mezzo milione in più dell’Inter, che a inizio settimana aveva alzato l'asticella dell'offerta fino a 5,5 milioni compresi i bonus per due stagioni. "Poco male - si legge su Tuttosport - anche perché Marotta e Ausilio il titolare l’avevano già acquistato a gennaio, ovvero Robin Gosens, mentre ora si possono concentrare sul vice. L’identikit porta a un giocatore di prospettiva": Andrea Cambiaso è già stato passato ai raggi x di Viale della Liberazione dove si sarebbe pronti ad offrire al Genoa una controparte come Mulattieri. Fabiano Parisi è un altro degli 'osservati' ma "in questo caso però 'non aiuta' il fatto che con l’Empoli il club nerazzurro stia parlando pure di Kristjan Asllani - si legge -, nettamente in pole per il ruolo di vice-Brozovic. Per fisicità piace molto Udogie, su cui la Juve è avanti, mentre l’ultima idea porta a Raoul Bellanova che completerebbe il binario di destra con Dumfries".