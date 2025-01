In attesa di novità sul fronte Frattesi, l'Inter si porta avanti per il mercato del futuro. Come scrive Tuttosport oggi, i nerazzurri sono a un passo da Tomas Perez, centrocampista classe 2005 del Newell's Old Boys, 3 milioni più uno di bonus alla decima presenza e un altro alla ventesima in prima squadra e il 20% della futura rivendita. Il giocatore è atteso a Milano, dovrebbe andare a rinforzare la squadra B del futuro.

Non c'è invece accordo con lo stesso club per Mateo Silvetti, per il quale la richiesta è di 10 milioni di euro, nonostante il contratto in scadenza a fine anno. Oggi potrebbe esserci un altro contatto tra le parti, visto che gli agenti hanno fatto intendere che il ragazzo non rinnoverà.