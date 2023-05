Uno dei giocatori accostati in queste ore all'Inter in sede di mercato è Benjamin Pavard, 27 anni, difensore in forza al Bayern Monaco che ha fatto sapere ai bavaresi di voler cambiare squadra. Ha un contratto fino al 2024 e una valutazione da 15-20 milioni. Già a gennaio c'era stato un approccio in caso di immediata partenza di Skriniar, spiega Tuttosport, ma giocatore e club tedesco frenarono. Oggi la situazione è cambiata, il giocatore "non disdegnerebbe un’esperienza in Serie A e a Milano" secondo il quotidiano.

Nel frattempo si avvicina a parametro zero un altro possibile colpo, lo spagnolo Nacho dal Real Madrid.